Посол Индии рассказал о важности военного сотрудничества с Россией

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Посол Индии в России Венкатеш Варма рассказал о важности двустороннего военного сотрудничества.
Посол Индии рассказал о важности военного сотрудничества с Россией
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«Россия — самый важный для нас партнёр. Более 60—70% нашего вооружения произведено и поставлено Россией или же произведено в Индии при поддержке России», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Варма также отметил длительные традиции сотрудничества двух стран, которое началось почти 60 лет назад и сохранилось до сих пор.

«Дружба России и Индии в советский период и после него основана на сотрудничестве в военной сфере», — сказал посол.

Ранее министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович оценила направления сотрудничества с Россией.

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