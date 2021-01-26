Посол Индии рассказал о важности военного сотрудничества с Россией

Посол Индии в России Венкатеш Варма рассказал о важности двустороннего военного сотрудничества.

«Россия — самый важный для нас партнёр. Более 60—70% нашего вооружения произведено и поставлено Россией или же произведено в Индии при поддержке России», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Варма также отметил длительные традиции сотрудничества двух стран, которое началось почти 60 лет назад и сохранилось до сих пор.

«Дружба России и Индии в советский период и после него основана на сотрудничестве в военной сфере», — сказал посол.

Ранее министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович оценила направления сотрудничества с Россией.