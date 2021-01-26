Посольство России призвало соблюдать меры безопасности после ЧП в Турции

Посольство России в Анкаре призвало туристов соблюдать меры безопасности после нападения на россиян в Стамбуле.

Ранее стало известно, что 24 января на одной из улиц стамбульского района Бешикташ произошло нападение на троих российских туристов с применением холодного оружия.

«В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности», — говорится в сообщении.

25 января сообщалось, что подозреваемый в совершении преступления задержан.