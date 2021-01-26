В Совфеде прокомментировали ситуацию с продлением договора СНВ-III

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк прокомментировал ситуацию с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

В беседе с «Парламентской газетой» он выразил уверенность, что соблюдение пунктов договора обеспечивает между Россией и США «режим взаимодействия на основе проверяемости и необратимости шагов, которые предпринимаются для сохранения предсказуемости и стратегической стабильности в будущем».

«Продление СНВ-III заложит фундамент для дальнейших переговоров — как бы ни были трудны сегодня отношения между Россией и США, обеспечение стратегической международной стабильности отвечает интересам обеих сторон договора», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что Россия и США начали практическую работу по вопросу продления СНВ-III.