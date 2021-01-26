В МИД России оценили ситуацию с диалогом в киберсфере с США

Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских оценил ситуацию с диалогом в киберсфере с США.

«Я думаю, что сфера киберсотрудничества или, по крайней мере, наращивания взаимопонимания с США (в этой сфере) — одна из приоритетных не только для нас, но если отбросить всю американскую идеологию, то и для Вашингтона», — цитирует РИА Новости Крутских.

«Определённые симптомы того, что США будут заинтересованы в скорейшем налаживании серьёзного разговора с нами, начинают поступать», — также отметил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что наличие разногласий и противоречий в отношениях США и России не является поводом для того, чтобы отказываться от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях.