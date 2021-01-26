В США потребовали через суд удалить Telegram из Google Play
- Reuters
Как передаёт Bloomberg, в заявлении утверждается, что через Telegram распространяют угрозы и координируют акции насилия на почве расизма.
17 января НКО подала аналогичный иск в отношении компании Apple.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в Соединённых Штатах.
По его словам, команда продолжает обрабатывать жалобы от пользователей и удалять соответствующий контент.