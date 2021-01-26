В США потребовали через суд удалить Telegram из Google Play

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Глава американской некоммерческой организации (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет»), экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг подал иск к корпорации Alphabet, требуя удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.
В США потребовали через суд удалить Telegram из Google Play
  • Reuters

Как передаёт Bloomberg, в заявлении утверждается, что через Telegram распространяют угрозы и координируют акции насилия на почве расизма.

17 января НКО подала аналогичный иск в отношении компании Apple.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в Соединённых Штатах.

По его словам, команда продолжает обрабатывать жалобы от пользователей и удалять соответствующий контент.

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