В США потребовали через суд удалить Telegram из Google Play

Глава американской некоммерческой организации (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет»), экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг подал иск к корпорации Alphabet, требуя удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.

Как передаёт Bloomberg, в заявлении утверждается, что через Telegram распространяют угрозы и координируют акции насилия на почве расизма.

17 января НКО подала аналогичный иск в отношении компании Apple.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в Соединённых Штатах.

По его словам, команда продолжает обрабатывать жалобы от пользователей и удалять соответствующий контент.