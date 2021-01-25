Не менее 5 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до марта

И. о. министра сухопутных сил США Джон Уитли заявил, что не менее 5 тыс. бойцов Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне как минимум до середины марта.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить требования (безопасности. — RT) после инаугурации. Национальную гвардию попросили продолжать поддерживать федеральные правоохранительные органы примерно 7 тысячами бойцов в предстоящие недели. Это число, вероятно, сократится до примерно 5 тысяч к середине марта», — приводит РИА Новости слова Уитли.

В дни инаугурации президента США Джо Байдена не менее 25 тыс. бойцов Национальной гвардии принимали участие в охране Вашингтона.

Также Уитли отметил, что бойцы Национальной гвардии США, размещённые в Вашингтоне для охраны инаугурации, не ночевали на автомобильной парковке рядом со зданием Капитолия, а только отдыхали, для ночлега всех военнослужащих расселяли в гостиницы.

Ранее Байден объявил день инаугурации национальным днём единства в США.