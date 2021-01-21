Байден объявил день инаугурации национальным днём единства в США
- Reuters
Как отметил Байден, «США празднуют триумф демократии после выборов, по итогам которых воля народа была услышана и выполнена».
«Я, Джо Байден, президент Соединённых Штатов Америки, объявляю 20 января 2021 года национальным днём единства», — говорится в заявлении американского президента.
Ранее Байден официально вступил в должность 46-го президента США.
Также Белый дом рассказал о приоритетах Байдена на посту президента Соединённых Штатов.