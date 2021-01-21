Байден объявил день инаугурации национальным днём единства в США

Президент США Джо Байден подписал документ, объявляющий день его инаугурации 20 января национальным днём единства. Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.

Как отметил Байден, «США празднуют триумф демократии после выборов, по итогам которых воля народа была услышана и выполнена».

«Я, Джо Байден, президент Соединённых Штатов Америки, объявляю 20 января 2021 года национальным днём единства», — говорится в заявлении американского президента.

Ранее Байден официально вступил в должность 46-го президента США.

Также Белый дом рассказал о приоритетах Байдена на посту президента Соединённых Штатов.