Байден объявил день инаугурации национальным днём единства в США

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Президент США Джо Байден подписал документ, объявляющий день его инаугурации 20 января национальным днём единства. Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.
Байден объявил день инаугурации национальным днём единства в США
  • Reuters

Как отметил Байден, «США празднуют триумф демократии после выборов, по итогам которых воля народа была услышана и выполнена».

«Я, Джо Байден, президент Соединённых Штатов Америки, объявляю 20 января 2021 года национальным днём единства», — говорится в заявлении американского президента.

Ранее Байден официально вступил в должность 46-го президента США.

Также Белый дом рассказал о приоритетах Байдена на посту президента Соединённых Штатов.

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