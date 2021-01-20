Белый дом назвал приоритеты Байдена

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Белый дом рассказал о приоритетах Джо Байдена на посту президента Соединённых Штатов.
Белый дом назвал приоритеты Байдена
  • Reuters

Как отмечается, Байден намерен заняться активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами.

Эта работа будет включать действия по борьбе с коронавирусом, предоставление экономической помощи, борьбу с изменением климата, продвижение расовой справедливости и гражданских прав, говорится на сайте Белого дома.

Кроме того, глава государства планирует предпринимать немедленные действия по реформированию иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире.

Ранее Байден официально вступил в должность 46-го президента США.

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