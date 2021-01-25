Террористы совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе, по данным сирийской стороны, — 15 обстрелов)», — цитирует его РИА Новости.

В провинции Алеппо произошло пять обстрелов, в провинции Идлиб — пять обстрелов и в провинции Латакия — ещё семь обстрелов.

Ранее сирийский президент Башар Асад заявлял, что война в стране не закончена.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.