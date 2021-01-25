Премьер Италии планирует подать в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку с поста главы правительства. Об этом информирует пресс-служба правительственного дворца.

«Во вторник в 09:00 (11:00 мск) созывается заседание совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подаёт в отставку», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что после этого Конте передаст заявление об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле.

В октябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявили, что Европейскому союзу нужна новая миграционная политика.