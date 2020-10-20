Фон дер Ляйен и Конте заявили о необходимости новой миграционной политики в ЕС

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявили, что Европейскому союзу нужна новая миграционная политика.
Фон дер Ляйен и Конте заявили о необходимости новой миграционной политики в ЕС
  • © REUTERS/Johanna Geron/Pool

«Европе нужна предсказуемая, справедливая и устойчивая система управления миграцией, с правильным балансом между разделением ответственности и солидарностью и полной защитой европейских ценностей и основных прав, включая право на убежище», — приводит Интерфакс выдержку из совместного коммюнике.

Фон дер Ляйен и Конте отметили необходимость согласования между странами ЕС устойчивого подхода к поиску и спасанию нелегальных мигрантов, которые переправляются из Африки в Италию через Средиземное море.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) зафиксировала, что миграционные потоки сократились практически во всём мире из-за распространения коронавируса.

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