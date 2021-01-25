Россия снимает ограничения на въезд для граждан четырёх стран
- Reuters
«Для граждан ещё четырёх стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — сообщает пресс-служба российского правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Уточняется, что гражданам этих государств и тем, кто имеет вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска.
Ранее оперштаб принял решение о возобновлении полётов в эти страны.