Россия снимает ограничения на въезд для граждан четырёх стран

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Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.
Россия снимает ограничения на въезд для граждан четырёх стран
  • Reuters

«Для граждан ещё четырёх стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — сообщает пресс-служба российского правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что гражданам этих государств и тем, кто имеет вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. 

Ранее оперштаб принял решение о возобновлении полётов в эти страны.

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