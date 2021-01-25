В Ираке рассказали о поставках вакцины от COVID-19

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Официальный представитель Министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр заявил, что Багдад рассчитывает в ближайшее время получить предназначенную ему партию вакцины Pfizer, несмотря на задержки поставок препарата в ряд других стран.
В Ираке рассказали о поставках вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Три вакцины против вируса COVID-19 одобрены для использования в Ираке согласно решению Национального управления по отбору лекарств. Первой в Ирак поступит вакцина Pfizer, одобрены также китайская Sinopharm и британская AstraZeneca», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «в связи с давлением на компанию-производителя Pfizer и возросший спрос были некоторые задержки на этапе производства, однако поставки предназначенной для Ирака партии гарантированы, она прибудет в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что французский Институт Пастера принял решение прекратить разработку своей вакцины от коронавирусной инфекции после получения промежуточных результатов первой стадии клинических испытаний, показавших её недостаточную эффективность.

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