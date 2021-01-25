Научный институт во Франции прекратил разработку вакцины от COVID-19

Французский Институт Пастера принял решение прекратить разработку своей вакцины от коронавирусной инфекции после получения промежуточных результатов первой стадии клинических испытаний, показавших её недостаточную эффективность.

«После промежуточных результатов клинических испытаний фазы I Институт Пастера приостанавливает разработку одной из своих вакцин-кандидатов, основанной на вирусе противокоревой вакцины», — приводит заявление института BFMTV.

Как уточняет France Bleu, клинические испытания проводились в августе 2020 года. Они показали более низкий иммунный ответ у испытуемых по сравнению с реакцией на уже одобренные вакцины и с иммунным ответом у переболевших коронавирусом.

В то же время в Институте Пастера намерены продолжить разработку других своих вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний.

Ранее сообщалось, что во Франции вакцину от коронавирусной инфекции получили 1 млн человек.

В конце декабря во Франции разрешили использовать вакцину от COVID-19 американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.