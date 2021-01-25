Научный институт во Франции прекратил разработку вакцины от COVID-19

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Французский Институт Пастера принял решение прекратить разработку своей вакцины от коронавирусной инфекции после получения промежуточных результатов первой стадии клинических испытаний, показавших её недостаточную эффективность.
Научный институт во Франции прекратил разработку вакцины от COVID-19
  • Reuters

«После промежуточных результатов клинических испытаний фазы I Институт Пастера приостанавливает разработку одной из своих вакцин-кандидатов, основанной на вирусе противокоревой вакцины», — приводит заявление института BFMTV.

Как уточняет France Bleu, клинические испытания проводились в августе 2020 года. Они показали более низкий иммунный ответ у испытуемых по сравнению с реакцией на уже одобренные вакцины и с иммунным ответом у переболевших коронавирусом.

В то же время в Институте Пастера намерены продолжить разработку других своих вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний.

Ранее сообщалось, что во Франции вакцину от коронавирусной инфекции получили 1 млн человек.

В конце декабря во Франции разрешили использовать вакцину от COVID-19 американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.

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