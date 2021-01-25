Khaosod: Таиланд начнёт вакцинацию от COVID-19 в середине февраля

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Таиланд начнёт экстренную вакцинацию от коронавирусной инфекции 14 февраля.

Об этом пишет газета Khaosod, ссылаясь на медицинские власти.

«Запланированная дата начала вакцинации — 14 февраля. Ещё нужно рассмотреть множество факторов, но мы хотим начать вакцинацию, как только вакцины будут доставлены в страну», — заявил эксперт Национального комитета по инфекционным заболеваниям Тхави Чотпхиттхаясунон.

Он отметил, что первыми будут вакцинироваться медработники.

Также некоторое количество доз вакцины AstraZeneca, первую партию которой доставят в Таиланд в середине января, будет зарезервировано для кампании по продвижению вакцинации. Этой вакциной будут прививать известных людей, «пользующихся уважением».

Ранее в ВОЗ оценили данные о росте смертей из-за британского штамма COVID-19.

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