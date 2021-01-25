В МИД России ответили на вопрос о возможности полётов туристов в Катар
- Reuters
«Думаю, да, конечно», — приводит ТАСС ответ на соответствующий вопрос.
Богданов отметил, что «это очень важное направление с Дохой».
Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
По два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки. При этом рейсы Москва — Доха будут выполняться три раза в неделю.