В МИД России ответили на вопрос о возможности полётов туристов в Катар

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов ответил на вопрос, коснётся ли в ближайшее время возобновление международного авиасообщения России с Катаром туристических полётов.

«Думаю, да, конечно», — приводит ТАСС ответ на соответствующий вопрос.

Богданов отметил, что «это очень важное направление с Дохой».

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.

По два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки. При этом рейсы Москва — Доха будут выполняться три раза в неделю.