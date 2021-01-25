Франция заявила об отказе Европы полностью доверять свою оборону США

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Европа больше не будет полностью доверять свою оборону Соединённым Штатам.

Об этом он сказал в эфире «Радио Классик».

«Мы не вернёмся к трансатлантическим отношениям времён холодной войны, когда Америка полностью обеспечивала безопасность Европы. Американские власти всё чаще выступают за то, чтобы мы прикладывали больше усилий, и это нормально», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Бон отметил, что Европа рассчитывает на более тесные отношения с Вашингтоном со вступлением Джозефа Байдена в должность президента США. В особенности это касается вопросов климата и здравоохранения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе начинают задумываться о необходимости ухода от долларовой зависимости.