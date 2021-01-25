В Польше началась вакцинация от коронавируса людей старше 70 лет

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В Польше началась вакцинация от коронавируса людей старше 70 лет. По всей стране открыто более 5 тыс. пунктов. К настоящему моменту на вакцинацию в рамках вышеуказанной категории записались 2 млн человек.
В Польше началась вакцинация от коронавируса людей старше 70 лет
  • РИА Новости

Об этом пишет «Польское радио».

«Если говорить о лицах старше 70 лет, то в Польше их более 4,5 млн. Исходя из количества записей до конца марта, мы зарезервировали 2 млн доз вакцины для представителей этой возрастной категории», — сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Ранее Дворчик прокомментировал возможность применения в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Дворчик отметил, что «пока это чисто теоретический вопрос».

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