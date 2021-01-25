В Южной Корее ликвидировано почти 22 млн птиц из-за птичьего гриппа

В Южной Корее ликвидировано уже 21,7 млн голов домашней птицы для борьбы с растущим числом случаев высокопатогенного птичьего гриппа на фермах по всей стране.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Отмечается, что первый случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 в 2020 году Южная Корея подтвердила в конце ноября.

На данный момент в стране зарегистрировано уже 72 случая высокопатогенного птичьего гриппа.

22 ноября 2020 года стало известно, что во Франции был обнаружен очаг заболевания норок коронавирусом в одном из хозяйств, в связи с чем 1 тыс. этих животных будут уничтожены.