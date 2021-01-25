При испытаниях «Спутник V» в Венесуэле не выявлено серьёзных осложнений

Венесуэльсике медицинские работники не зарегистрировали серьезных осложнений у добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Что касается осложнений, что является самым важным при испытаниях, то были выявлены только лёгкие осложнения», — цитирует ТАСС врача Алексиса Гарсию Пиньеру, который руководит исследованиями вакцины в Венесуэле.

По его словам, первую дозу получили более 200 добовольцев.

Он отметил, что лёгкие осложнения включают в себя головную боль, гриппозное состояние или боль в месте укола.

Ранее стало известно, что Минздрав Парагвая зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.