Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Парагвае

Минздрав Парагвая зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.

«Регистрация вакцины «Спутник V» в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как сообщает Telegram-канал вакцины, по такой же процедуре вакцина была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнёрам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах, добавили там.