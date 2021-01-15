Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Парагвае
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«Регистрация вакцины «Спутник V» в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как сообщает Telegram-канал вакцины, по такой же процедуре вакцина была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.
Поставки будут обеспечены благодаря международным партнёрам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах, добавили там.