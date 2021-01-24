Эво Моралеса выписали из больницы после лечения от COVID-19

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Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил, что выписан из больницы после лечения от COVID-19.
Эво Моралеса выписали из больницы после лечения от COVID-19
  • Reuters

«Я очень благодарен медкомиссии, персоналу и работникам клиники Los Olivos за оказанную мне помощь, которая сделала возможным моё выздоровление. Моё уважение и восхищение им за их усилия и самоотверженность», — написал он в Twitter.

13 января сообщалось, что у Эво Моралеса диагностирована коронавирусная инфекция.

19 января сообщалось, что президент России Владимир Путин и его коллега из Боливии Луис Арсе провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. 

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