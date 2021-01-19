Путин обсудил с президентом Боливии сотрудничество в борьбе с COVID-19
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«Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности в сфере использования вакцин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что была подчёркнута важность достигнутых в декабре 2020 года договорённостей о поставках в Боливию российской вакцины «Спутник V».
В пресс-службе добавили, что лидеры стран также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений в различных областях.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.