Путин обсудит с президентом Мексики отношения стран и поставки вакцин

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 25 января обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным будущее отношений двух стран и поставки российских вакцин от коронавируса.
Путин обсудит с президентом Мексики отношения стран и поставки вакцин
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

«Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведёт телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным завтра в 08:00 (17:00 мск). Будет затронуто будущее двусторонних отношений, а также поставка российских вакцин в Мексику», — написал он в Twitter.

21 января гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона ожидает скорую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Бразилии и Индии.

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