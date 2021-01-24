Путин обсудит с президентом Мексики отношения стран и поставки вакцин

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 25 января обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным будущее отношений двух стран и поставки российских вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

«Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведёт телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным завтра в 08:00 (17:00 мск). Будет затронуто будущее двусторонних отношений, а также поставка российских вакцин в Мексику», — написал он в Twitter.

21 января гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона ожидает скорую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Бразилии и Индии.