Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19
- Reuters
«Мы начали предпринимать шаги по регистрации трёх вакцин: китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины», — приводит РИА Новости слова Зайд.
По её словам, власти заключили контракты на поставку «100 млн доз» различных вакцин.
Министр также объявила о начале национальной кампании по вакцинации.
Ранее в ВОЗ оценили данные о росте числа смертей из-за британского штамма COVID-19.