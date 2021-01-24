Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19

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Министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила, что Каир намерен в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российского производства.
Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19
  • Reuters

«Мы начали предпринимать шаги по регистрации трёх вакцин: китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины», — приводит РИА Новости слова Зайд.

По её словам, власти заключили контракты на поставку «100 млн доз» различных вакцин.

Министр также объявила о начале национальной кампании по вакцинации.

Ранее в ВОЗ оценили данные о росте числа смертей из-за британского штамма COVID-19.

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