Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила, что Каир намерен в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российского производства.

Reuters

«Мы начали предпринимать шаги по регистрации трёх вакцин: китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины», — приводит РИА Новости слова Зайд. По её словам, власти заключили контракты на поставку «100 млн доз» различных вакцин. Министр также объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Ранее в ВОЗ оценили данные о росте числа смертей из-за британского штамма COVID-19.