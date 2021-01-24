Иран напомнил о готовности обменяться с США заключёнными

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Иран готов обменяться заключёнными с США во время правления в Вашингтоне администрации Джо Байдена. Об этом в интервью ISNA заявил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
Иран напомнил о готовности обменяться с США заключёнными
  • РИА Новости

Дипломат отметил, что, к сожалению, американцы берут в заложники иранских граждан в США».

«Как выразился (министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад. — RT) Зариф, мы заявили о своей готовности обменяться пленными с США в соответствии с нашим гуманитарным видением и защитой прав наших соотечественников», — добавил он.

Как сообщал 18 января телеканал NBC, в Иране суд приговорил американского бизнесмена Эмада Шарги к десяти годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

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