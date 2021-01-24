Dawn: Пакистан одобрил экстренное применение вакцины «Спутник V»

Власти Пакистана одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет издание Dawn со ссылкой на представителя правительства.

«На встрече, проведённой регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), ещё одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — сообщил он.

Импортёром и дистрибьютером вакцины будет местная фармацевтическая компания AGP.

«Спутник V» стала третьей вакциной, одобренной в Пакистане, после препаратов британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также китайской компании Sinopharm.

22 января сообщалось, что Пакистан получил запрос на регистрацию вакцины «Спутник V».