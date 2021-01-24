Dawn: Пакистан одобрил экстренное применение вакцины «Спутник V»

Короткая ссылка
Власти Пакистана одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет издание Dawn со ссылкой на представителя правительства.
Dawn: Пакистан одобрил экстренное применение вакцины «Спутник V»
  • Reuters

«На встрече, проведённой регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), ещё одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — сообщил он.

Импортёром и дистрибьютером вакцины будет местная фармацевтическая компания AGP.

«Спутник V» стала третьей вакциной, одобренной в Пакистане, после препаратов британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также китайской компании Sinopharm.

22 января сообщалось, что Пакистан получил запрос на регистрацию вакцины «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить