Dawn: Пакистан одобрил экстренное применение вакцины «Спутник V»
- Reuters
«На встрече, проведённой регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), ещё одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — сообщил он.
Импортёром и дистрибьютером вакцины будет местная фармацевтическая компания AGP.
«Спутник V» стала третьей вакциной, одобренной в Пакистане, после препаратов британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также китайской компании Sinopharm.
22 января сообщалось, что Пакистан получил запрос на регистрацию вакцины «Спутник V».