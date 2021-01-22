Dawn: Пакистан получил запрос на регистрацию вакцины «Спутник V»

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Пакистанские власти получили официальный запрос на одобрение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для её использования в стране. Об этом пишет издание Dawn.
Dawn: Пакистан получил запрос на регистрацию вакцины «Спутник V»
  • Reuters

В сообщении отмечается, что «российская государственная компания», которая производит вакцину «Спутник V», подала заявку на получение разрешения на экстренное применение своей вакцины в Пакистане.

Также подобную заявку на использование своей вакцины в Пакистане подала китайская компания.

Согласно последним данным Минздрава страны, в Пакистане коронавирус выявлен у более чем 528 тыс. человек, выздоровели более 482 тыс. человек, число смертельных случаев превысило 11 тыс.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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