Мадуро сообщил о теракте на газопроводе PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с осуждением террористической атаки на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA).

«Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар», — цитирует РИА Новости слова Мадуро в ходе выступления, транслируемого на его странице в YouTube.

По его словам, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Он добавил, что сотрудники PDVSA остановили утечку газа.

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