Участник беспорядков в Вашингтоне обвинён в призывах к убийству

Американскими властями был задержан житель Техаса, который обвиняется в призывах к убийству члена Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что по версии правоохранительных служб, житель Техаса Гаррет Миллер был одним из людей, врывавшихся в Капитолий в ходе беспорядков в Вашингтоне.

Он также якобы разместил в Twitter призывы убить члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Александрию Окасио-Кортес.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что покидающий пост президента Дональд Трамп стал «соучастником преступлений», которые произошли 6 января во время беспорядков протестующих у здания Капитолия.