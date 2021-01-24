Участник беспорядков в Вашингтоне обвинён в призывах к убийству

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Американскими властями был задержан житель Техаса, который обвиняется в призывах к убийству члена Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что по версии правоохранительных служб, житель Техаса Гаррет Миллер был одним из людей, врывавшихся в Капитолий в ходе беспорядков в Вашингтоне.

Он также якобы разместил в Twitter призывы убить члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Александрию Окасио-Кортес.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что покидающий пост президента Дональд Трамп стал «соучастником преступлений», которые произошли 6 января во время беспорядков протестующих у здания Капитолия.

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