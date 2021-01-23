МИД России призвал США заняться своими проблемами и не вмешиваться

Весь мир увидел, как правительство США превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов 6 января во время манифестаций в Вашингтоне. Американским властям следует заняться собственными проблемами и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств, заявили в МИД России.

Таким образом министерство ответило на заявление американского посольства о наблюдениями за сообщениями о незаконных акциях в России.

«Проверили, что вы (U.S. Embassy Moscow) написали 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и взятия Капитолия. Как ни странно, вы ничего не написали. Никак не мотивировали своих граждан к мирным протестам, никак не осудили убийства пяти человек и задержание более 100», — говорится в сообщении МИД в Facebook.

Там напомнили, что зато 8 января посол Джон Салливан назвал взятие Капитолия «преступным нападением» и отметил, что «власть агрессивной толпы никогда не является и не являлась» частью конституционной системы США.

«Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. (Когда ответите за многочисленные нападения американской полиции на российских журналистов, освещавших протесты в США в течение 2020 года?) А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие — инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», — заявили в Москве.

Там призвали США заняться собственными проблемами и прекратить вмешиваться во внутренние дела других государств.

Ранее в МИД заявили, что американским дипломатам придётся объясняться на Смоленской площади после публикации «маршрутов протестов» в городах России.