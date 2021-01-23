В Тунисе намерены вновь ввести комендантский час из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление радиостанции Mosaique FM.
Комендантский час будет действовать с 20:00 до 05:00.
Также в стране продолжит действовать запрет собраний. Перемещение между городами на общественном и частном транспорте будет запрещено.
Как пишет агентство, ранее в стране уже вводился комендантский час, который действовал до 15 января.
В январе министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди сообщил, что страна контактирует с Россией с целью получить партию вакцины от COVID-19 «Спутник V».