В Тунисе намерены вновь ввести комендантский час из-за коронавируса

Власти Туниса приняли решение о введении нового комендантского часа в стране до 14 февраля из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление радиостанции Mosaique FM.

Комендантский час будет действовать с 20:00 до 05:00.

Также в стране продолжит действовать запрет собраний. Перемещение между городами на общественном и частном транспорте будет запрещено.

Как пишет агентство, ранее в стране уже вводился комендантский час, который действовал до 15 января.

В январе министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди сообщил, что страна контактирует с Россией с целью получить партию вакцины от COVID-19 «Спутник V».