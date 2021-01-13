В Тунисе рассказали о контактах с Россией по вакцине «Спутник V»

Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди сообщил, что страна контактирует с Россией с целью получить партию вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Мы контактируем с различными лабораториями. Сегодня я провёл видеовстречу с посольством России для уточнения технических деталей, чтобы мы, даст Бог, в ближайшее время — в конце января — получили некоторое количество вакцины «Спутник V», — цитирует РИА Новости Мехди.

Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Алжире.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».