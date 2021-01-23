РФПИ опроверг данные о покупке бизнесменом в Мексике 2 млн доз «Спутника V»

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли сообщения о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 млн доз вакцины «Спутник V» и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке.

«Данная информация не соответствует действительности. Также обращаем внимание представителей СМИ, что в рамках ведущейся против вакцины «Спутник V» дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки», — говорится в сообщении фонда, поступившем в RT.

В РФПИ призвали журналистов проверять информацию до её публикации во избежание распространения недостоверных сведений.

21 января гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона ожидает скорую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Бразилии и Индии.