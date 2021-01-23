Глава МИД Венгрии оценил резолюцию ЕП о санкциях против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РБК прокомментировал рекомендательную резолюцию Европарламента о санкциях против российских чиновников и прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жёстче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — отметил венгерский министр.

По его словам, такую политику можно назвать «двойными стандартами».

При этом, по мнению Сийярто, подобные заявления со стороны ЕП не окажут какого-либо влияния на отношения России с Венгрией и другими западноевропейскими странами.

«Всё это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — подчеркнул он.

21 января депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию с рекомендацией «препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2» и «чувствительно усилить» ограничительные меры против России в связи с арестом Алексея Навального.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем.