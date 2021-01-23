В Марокко анонсировали начало вакцинация от коронавируса

Начало вакцинации жителей Марокко от коронавирусной инфекции COVID-19 запланировано на следующую неделю, на первом этапе будет использована вакцина AstraZeneca.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минздрава.

«Официально национальная вакцинация стартует в течение следующей недели, она будет идти поэтапно», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «приоритет будет отдан наиболее подверженным коронавирусу и его последствиям категориям граждан: медикам от 40 лет, сотрудникам местных властей, членам вооруженных сил, преподавателям от 45 лет, и пожилым людям старше 75 лет».

19 января премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Усмани заявил, что правительство Марокко приняло решение продлить комендантский час в королевстве ещё на две недели в рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса.