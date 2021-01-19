Власти Марокко продлили действие комендантского часа на две недели

Правительство Марокко приняло решение продлить комендантский час в королевстве ещё на две недели в рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Саад ад-Дин аль-Усмани.

«В рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса и снижению его негативных последствий правительство решило продлить действие мер предосторожности, которые были введены 13 января, ещё на две недели начиная с 21:00 19 января», — цитирует РИА Новости аль-Усмани.

По его словам, это решение принято на основании последних данных о распространении вируса в мире, а также в связи с появлением нового штамма коронавируса, который уже был обнаружен в некоторых соседних с Марокко странах.

Как отмечает глава кабмина, правительство также опиралось на рекомендации научно-технического комитета об усилении мер по борьбе с эпидемией.

Ранее Министерство здравоохранения Марокко сообщило о выявлении на территории страны первого случая британского штамма коронавируса.