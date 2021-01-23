Богданов провёл переговоры со спецпосланником Генсека ООН по Сирии

Заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы «были детально обсуждены вопросы, касающиеся организации и проведения 25—29 января в Женеве пятой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета с акцентом на важность продолжения межсирийского инклюзивного диалога при содействии ООН».

«Была подчёркнута безальтернативность продвижения комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, выражена готовность к дальнейшей координации усилий в интересах создания конструктивной атмосферы на межсирийских дискуссиях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Богданов провёл встречу с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом аль-Джабером.