Богданов провёл переговоры со спецпосланником Генсека ООН по Сирии

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Заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Богданов провёл переговоры со спецпосланником Генсека ООН по Сирии
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы «были детально обсуждены вопросы, касающиеся организации и проведения 25—29 января в Женеве пятой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета с акцентом на важность продолжения межсирийского инклюзивного диалога при содействии ООН».

«Была подчёркнута безальтернативность продвижения комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, выражена готовность к дальнейшей координации усилий в интересах создания конструктивной атмосферы на межсирийских дискуссиях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Богданов провёл встречу с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом аль-Джабером.

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