Турция прекратила авиасообщение с Бразилией из-за нового типа COVID-19
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- globallookpress.com
«Из-за мутации коронавируса временно приостановлены полёты из Великобритании, Дании и ЮАР в нашу страну. Бразилия также была добавлена к этим странам из-за увеличения случаев заражения местным штаммом», — написал он в Twitter.
В начале января у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, была обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР.
Случай заболевания бразильским штаммом COVID-19 также выявили в ФРГ.