Турция прекратила авиасообщение с Бразилией из-за нового типа COVID-19

Турция приостанавливает авиасообщение с Бразилией в связи с появлением там мутации коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

«Из-за мутации коронавируса временно приостановлены полёты из Великобритании, Дании и ЮАР в нашу страну. Бразилия также была добавлена к этим странам из-за увеличения случаев заражения местным штаммом», — написал он в Twitter.

В начале января у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, была обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР.

Случай заболевания бразильским штаммом COVID-19 также выявили в ФРГ.