Турция прекратила авиасообщение с Бразилией из-за нового типа COVID-19

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Турция приостанавливает авиасообщение с Бразилией в связи с появлением там мутации коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Турция прекратила авиасообщение с Бразилией из-за нового типа COVID-19
  • © Jochen Tack
  • globallookpress.com

«Из-за мутации коронавируса временно приостановлены полёты из Великобритании, Дании и ЮАР в нашу страну. Бразилия также была добавлена к этим странам из-за увеличения случаев заражения местным штаммом», — написал он в Twitter.

В начале января у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, была обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР.

Случай заболевания бразильским штаммом COVID-19 также выявили в ФРГ.

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