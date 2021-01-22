Генсек ООН призвал Россию и США оперативно продлить СНВ-III

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США оперативно работать для продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Генсек ООН призвал Россию и США оперативно продлить СНВ-III
  • Reuters

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш приветствует решение США стремиться к продлению СНВ-III на пять лет и вновь подтверждённую позицию России касательно продления договора.

«Генсек ООН призывает оба государства работать оперативно, чтобы завершить необходимые процедуры по продлению СНВ-III до его истечения 5 февраля и как можно скорее перейти к переговорам по новым мерам по контролю вооружений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что власти США выступают за продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет.

В МИД России заявили, что готовы не откладывая вступить в контакт с американской стороной для скорейшего оформления договорённости о продлении СНВ-III на пять лет.

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