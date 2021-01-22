Генсек ООН призвал Россию и США оперативно продлить СНВ-III
- Reuters
Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш приветствует решение США стремиться к продлению СНВ-III на пять лет и вновь подтверждённую позицию России касательно продления договора.
«Генсек ООН призывает оба государства работать оперативно, чтобы завершить необходимые процедуры по продлению СНВ-III до его истечения 5 февраля и как можно скорее перейти к переговорам по новым мерам по контролю вооружений», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Белом доме заявили, что власти США выступают за продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет.
В МИД России заявили, что готовы не откладывая вступить в контакт с американской стороной для скорейшего оформления договорённости о продлении СНВ-III на пять лет.