Посол США проинформировал МИД России о решении Байдена вернуться в ВОЗ

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Посол США в Москве Джон Салливан в телефонном разговоре с замглавы МИД России Сергеем Вершининым проинформировал о решении нового американского лидера Джо Байдена вернуться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также в Парижское соглашение по климату.
Посол США проинформировал МИД России о решении Байдена вернуться в ВОЗ
  • Reuters

«Стороны сошлись во мнении, что борьба с такими вызовами, как изменение климата и пандемия коронавируса, является важным пунктом международной повестки дня и их преодоление возможно только за счёт консолидированных усилий», — говорится в пресс-релизе МИД России.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

21 января в первый день на посту главы государства Байден подписал указы о возобновлении членства США в ВОЗ и возвращении к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. 

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