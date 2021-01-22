Посол США проинформировал МИД России о решении Байдена вернуться в ВОЗ
- Reuters
«Стороны сошлись во мнении, что борьба с такими вызовами, как изменение климата и пандемия коронавируса, является важным пунктом международной повестки дня и их преодоление возможно только за счёт консолидированных усилий», — говорится в пресс-релизе МИД России.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
21 января в первый день на посту главы государства Байден подписал указы о возобновлении членства США в ВОЗ и возвращении к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату.