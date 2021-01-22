Советник Байдена обсудил с союзниками Китай и Россию

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Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе разговора с европейскими представителями заявил о готовности близко работать по вопросам, относящимся к Китаю, Ирану и России.
Советник Байдена обсудил с союзниками Китай и Россию
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности США.

«С европейскими партнёрами Салливан подчеркнул намерение администрации Байдена усилить трансатлантические союзы и подтвердил готовность близко работать с европейскими союзниками по вопросам, являющимся совместными приоритетами, включая проблемы, относящиеся к Китаю, Ирану и России», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным СНБ, Салливан 21 января провёл переговоры с представителями Франции, ФРГ, Великобритании и Японии.

Ранее Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами».

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