Советник Байдена обсудил с союзниками Китай и Россию
- Reuters
Об этом говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности США.
«С европейскими партнёрами Салливан подчеркнул намерение администрации Байдена усилить трансатлантические союзы и подтвердил готовность близко работать с европейскими союзниками по вопросам, являющимся совместными приоритетами, включая проблемы, относящиеся к Китаю, Ирану и России», — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным СНБ, Салливан 21 января провёл переговоры с представителями Франции, ФРГ, Великобритании и Японии.
Ранее Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами».