Советник Байдена обсудил с союзниками Китай и Россию

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе разговора с европейскими представителями заявил о готовности близко работать по вопросам, относящимся к Китаю, Ирану и России.

Об этом говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности США.

«С европейскими партнёрами Салливан подчеркнул намерение администрации Байдена усилить трансатлантические союзы и подтвердил готовность близко работать с европейскими союзниками по вопросам, являющимся совместными приоритетами, включая проблемы, относящиеся к Китаю, Ирану и России», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным СНБ, Салливан 21 января провёл переговоры с представителями Франции, ФРГ, Великобритании и Японии.

Ранее Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами».