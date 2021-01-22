Байден поручил разведке изучить кибератаку на США

Президент США Джо Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», сообщает РИА Новости.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Речь, как пояснила пресс-секретарь администрации, идёт в том числе о кибератаках на компанию Solar Winds, якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года.

Псаки заявила, что несмотря на то, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой для продвижения собственных интересов, США собираются привлекать Россию к ответственности за действия, которые, по их мнению, считают не подобающими.

Также Псаки заявила, что власти США выступают за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией на пять лет.