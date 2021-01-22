Эксперт прокомментировал резолюцию Европарламента

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал резолюцию Европарламента о санкциях против российских чиновников и прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Если взять исключительно юридическую сторону, то никак это не повлияет, потому что в данном случае речь идёт не о каком-то законе или бумаге, обязательной к исполнению органами власти Европейского союза и его стран, речь идёт просто о политической декларации», — цитирует РИА Новости эксперта.

21 января депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Алексея Навального. Согласно документу, парламентарии потребовали от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2», а также «чувствительно усилить» ограничительные меры против России.

Ранее Der Spiegel со ссылкой на проект резолюции сообщал, что Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство «Северного потока — 2» и ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.