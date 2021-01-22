Япония не намерена присоединяться к договору о запрете ядерного оружия

Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу в пятницу, 22 января. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

«У нас нет идеи подписывать этот договор», — цитирует главу правительства РИА Новости.

По его словам, более подходящим является следование путём реального продвижения сокращения ядерного оружия.

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран. Государства «ядерного клуба» — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай — в 2018 году заявили, что не будут подписывать соглашение.

Как отмечалось в совместном заявлении, договор «провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может ещё больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения».