Япония не намерена присоединяться к договору о запрете ядерного оружия
- Reuters
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«У нас нет идеи подписывать этот договор», — цитирует главу правительства РИА Новости.
По его словам, более подходящим является следование путём реального продвижения сокращения ядерного оружия.
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран. Государства «ядерного клуба» — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай — в 2018 году заявили, что не будут подписывать соглашение.
Как отмечалось в совместном заявлении, договор «провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может ещё больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения».