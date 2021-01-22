Япония не намерена присоединяться к договору о запрете ядерного оружия

Короткая ссылка
Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу в пятницу, 22 января. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.
Япония не намерена присоединяться к договору о запрете ядерного оружия
  • Reuters
  • © Rodrigo Reyes Marin

«У нас нет идеи подписывать этот договор», — цитирует главу правительства РИА Новости.

По его словам, более подходящим является следование путём реального продвижения сокращения ядерного оружия.

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран. Государства «ядерного клуба» — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай — в 2018 году заявили, что не будут подписывать соглашение

Как отмечалось в совместном заявлении, договор «провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может ещё больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить