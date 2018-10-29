Россия, КНР, США, Франция и Британия выступили против Договора о запрещении ядерного оружия
- РИА Новости
«Заявляем о нашем неприятии Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Мы твёрдо считаем, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия — это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности», — говорится в документе.
Отмечается, что Договор о запрещении ядерного оружия провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может ещё больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения.
«Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать этот договор», — говорится в документе.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, однако будет содействовать диалогу между ядерными и неядерными государствами.
3 марта Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).