Россия, КНР, США, Франция и Британия выступили против Договора о запрещении ядерного оружия

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Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступают против Договора о запрещении ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Россия, КНР, США, Франция и Британия выступили против Договора о запрещении ядерного оружия
  • РИА Новости

«Заявляем о нашем неприятии Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Мы твёрдо считаем, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия — это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности», — говорится в документе.

Отмечается, что Договор о запрещении ядерного оружия провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может ещё больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения.

«Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать этот договор», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, однако будет содействовать диалогу между ядерными и неядерными государствами.

3 марта Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

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