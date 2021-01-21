Карнавал в июле 2021 года в Рио-де-Жанейро отменили
- Reuters
Он заявил, что «никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и чёткого понимания того, насколько большое значение это культурное событие имеет для экономики нашего города».
«Однако мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах», — добавил мэр.
В сентябре 2020 года сообщалось, что в Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесены традиционные карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале.