Карнавал в июле 2021 года в Рио-де-Жанейро отменили

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес сообщил, что карнавала «в середине 2021 года» в городе «не будет». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он заявил, что «никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и чёткого понимания того, насколько большое значение это культурное событие имеет для экономики нашего города».

«Однако мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах», — добавил мэр.

В сентябре 2020 года сообщалось, что в Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесены традиционные карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале.