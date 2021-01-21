Карнавал в июле 2021 года в Рио-де-Жанейро отменили

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Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес сообщил, что карнавала «в середине 2021 года» в городе «не будет». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Карнавал в июле 2021 года в Рио-де-Жанейро отменили
  • Reuters

Он заявил, что «никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и чёткого понимания того, насколько большое значение это культурное событие имеет для экономики нашего города».

«Однако мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах», — добавил мэр.

В сентябре 2020 года сообщалось, что в Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесены традиционные карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале. 

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