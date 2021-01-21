В Британии сделали более 5 млн прививок от коронавируса

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Число сделанных прививок от коронавируса в Великобритании превысило 5 млн. Об этом заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.
В Британии сделали более 5 млн прививок от коронавируса
  • Reuters

«Прививки были сделаны 4,6 млн человек», — приводит РИА Новости его слова во время выступления в палате общин парламента.

Как уточняет агентство, более 400 тыс. человек в Британии получили обе дозы вакцины от коронавируса, в результате чего суммарное число сделанных прививок в королевстве превысило 5 млн.

«Это огромный рывок, которым мы все можем гордиться. Продолжающееся расширение программы вакцинации позволит нам быстрей защитить ещё больше уязвимых людей», — сказал Хэнкок.

20 января в Великобритании от COVID-19 умерли 1820 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

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