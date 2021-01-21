В Белом доме рассказали о возможных направлениях внешней политики Байдена
- Reuters
«Его (Байдена. — RT) приоритет — это прежде всего восстановление наших партнёрств и альянсов в мире, восстановление места США за глобальным столом переговоров», — отметила Псаки.
Она подчеркнула, что свидетельством этому является возвращение США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения.
По словам Псаки, Байден планирует «взаимодействовать с партнёрами и союзниками, работать вместе, чтобы заниматься многими угрозами и проблемами, с которыми сталкиваются страны».
Ранее Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и соглашение по климату.
Байден официально вступил в должность 46-го президента США.