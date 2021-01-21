В Белом доме рассказали о возможных направлениях внешней политики Байдена

Президент США Джо Байден намерен заняться во внешней политике прежде всего восстановлением альянсов с участием Соединённых Штатов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Его (Байдена. — RT) приоритет — это прежде всего восстановление наших партнёрств и альянсов в мире, восстановление места США за глобальным столом переговоров», — отметила Псаки.

Она подчеркнула, что свидетельством этому является возвращение США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения.

По словам Псаки, Байден планирует «взаимодействовать с партнёрами и союзниками, работать вместе, чтобы заниматься многими угрозами и проблемами, с которыми сталкиваются страны».

Ранее Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и соглашение по климату.

Байден официально вступил в должность 46-го президента США.