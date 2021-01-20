Постпред России в Вене оценил заявление Блинкена по ДСНВ

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена касательно договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Постпред России в Вене оценил заявление Блинкена по ДСНВ
  • Reuters

«То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, это позитивный сигнал, который мы приветствуем», — цитирует РИА Новости Ульянова.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен высказался о возможности продления СНВ-III.

Он отметил, что этот вопрос будет решаться «практически сразу же после того, как Джозеф Байден займёт пост президента».

В декабре после пресс-конференции президента России Владимира Путина, который напомнил о готовности Москвы работать над соглашением, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон «пять раз предлагал, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку по заморозке/продлению».

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